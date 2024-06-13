قيادي في حماس يرد على بلينكن بشأن “تعديلات” مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

نفى قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تكون الحركة قد طلبت إجراء تعديلات على مقترح الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، للجزيرة مباشر، إن ما تلقته الحركة هو الرد الإسرائيلي على المقترح، موضحًا أنها أبدت ملاحظات على الرد الإسرائيلي وليس على أصل المقترح.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار تضمن عدة تعديلات منها ما يمكن العمل بموجبها ومنها ما لا يمكن قبوله.

وأكد طاهر النونو أن رد الحركة حرص على إبقاء الفلسفة الرئيسية للمقترح على أنه اتفاق واحد من ثلاث مراحل متصلة ومترابطة، تقود فيه كل مرحلة إلى الأخرى.

وقال برنامج (المسائية)، إن بلينكن “يفتقد الحيادية في مواقفه ويتحدث كوزير خارجية الاحتلال منذ بداية الحرب، وهو من أعلن ذلك”.

وأضاف أن حماس قبلت مقترح الوسطاء في الخامس من مايو/أيار الماضي، والاحتلال هو الذي رفض المقترح ويرفض وقف إطلاق النار.

طلب ضمانات

وقال النونو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ونتنياهو هو المسؤول عن تعطيل الاتفاق ويريد أن يتوقف القتال لفترة حتى يحصل على أسراه لدى المقاومة، ثم يستأنف الحرب على القطاع من جديد.

وأكد أن فصائل المقاومة الفلسطينية طلبت ضمانات من الوسطاء وبنودا واضحة تتعلق بوقف الحرب بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار والتوصل إلى صفقة تبادل جادة.

وقال النونو إن الحركة في انتظار الرد على ملاحظاتها، مؤكدا أن المقاومة جادة في الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب.