أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ 252 للحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة في اليوم الـ252 للحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وشملت العمليات استهداف جنود وآليات ودبابات جيش الاحتلال، وإيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح داخل مبنى تم تفخيخه، وفق منشورات منفصلة متتالية، نشرتها فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عبر منصاتها الرسمية على منصة “تلغرام”.

كتائب القسام:

القسام قالت إن مقاتليها “فجروا منزلا جرى تفخيخه مسبقا بقوة صهيونية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح” شرق حي الزيتون، وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية بلاك هوك لإخلائهم.

مقاتلونا تمكنوا من تفجير عين (فتحة نفق) فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

مقاتلونا استهدفوا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون بعدة رشقات من قذائف الهاون عيار 120 ملم، بحسب البيان.

مقاتلونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المتوغلة غرب حي تل السلطان غربي رفح.

القسام أشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105.

مقاتلونا استهدفوا قوات العدو المتمركزة جنوبي وجنوب غربي حي تل السلطان في رفح بقذائف الهاون.

مقاتلونا استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في الحي السعودي بتل السلطان.

سرايا القدس:

سرايا القدس بثت مشاهد من “قصف مجاهديها لجنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم” بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

قصفنا بصواريخ (107) مركزا للقيادة والسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم”.

استهدف مجاهدونا بقنابل (برق) المقذوفة – المضادة للأفراد – جنود العدو الصهيوني المتوغلة وسط مدينة رفح.

قصفنا “سيديروت” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.