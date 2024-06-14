اقتحام الأقصى خلال صلاة الجمعة والاعتداء على المقدسيين والصحفيين في محيطه (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من المصلين من دخوله لأداء الصلاة.

واعتدت قوات الاحتلال على الشبان ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى من باب الأسباط، ودققت في هويات الوافدين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، كما اقتحمت باحاته من أمام قبة الصخرة المشرفة أثناء خطبة وصلاة الجمعة.

مقطع يرصد اعتداء قوات الاحـ..تلال على المصلين عند باب الأسباط بالدفع pic.twitter.com/iwPweZnjWb — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 14, 2024

اعتداء على الصحفيين والمصلين

ولم تكتف قوات الاحتلال بالاعتداء والقبض على مصلين، بل اعتدت كذلك على الصحفيين وعرقلتهم عن عملهم في محيط المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد نضال الرجبي من باب الأسباط خلال توجهه لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.