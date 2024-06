الأونروا ترد على ادعاءات إسرائيلية تستهدفها في محرك البحث “غوغل”

رفضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الادعاءات غير الواقعية في الإعلانات الإسرائيلية التي تستهدفها على محرك البحث غوغل.

وأكد المتحدث باسم الأونروا جوناثان فاولر، أن مزاعم اختراق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للوكالة الأممية “لا تعكس الحقيقة”.

وتظهر الروابط الدعائية التي تحتوي على ادعاءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أول نتائج البحث عن الأونروا على محرك غوغل.

وتتضمن روابط الموقع الإلكتروني لإدارة تل أبيب ادعاءات بلا أدلة، مثل أن موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن الوكالة الأممية اخترقتها حماس وجماعات أخرى.

وقال فاولر “قمنا بتحقيقات متكررة واتخذنا إجراءات تصحيحية حين ظهرت ادعاءات بانتهاكات الحياد، سواء أثناء الحرب في غزة أو قبلها”.

In 2023, over 3,000 permits for Palestinian children to leave #GazaStrip & #WestBank for medical treatment were denied or delayed

Since the war began, Israeli authorities have further restricted humanitarian access. Children are once again paying the highest price. #CeasefireNow pic.twitter.com/IcChGKb5C8

