الاستخبارات الأمريكية: هكذا تؤثر هجمات الحوثي على الملاحة الدولية

كشف تقرير صدر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، عن تأثير كبير لهجمات جماعة الحوثي في اليمن على طريق الملاحة في البحر الأحمر.

وقال التقرير، الذي صدر الخميس، إن الحوثيون “لا يزالون يمثلون تهديدا متزايدا، أفعالهم تضر بهدفهم في الحصول على الشرعية الدولية”.

وأوضح أن 29 شركة كبرى للطاقة والشحن غيرت مساراتها، كما أن عدد الدول التي تأثرت بهجمات الحوثيين بلغت 165 دولة، بما فيهم روسيا والصين، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير، إلى أن طرق الشحن البديلة حول قارة إفريقيا تضيف نحو 11 ألف ميلا بحريا ونحو مليون دولار من تكاليف الوقود لكل رحلة.

وتأتي تأكيدات الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، حول استمرار جماعة الحوثي في هجومها على السفن، بعد نحو 6 أشهر من تشكيل تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، يشن غارات يقول إنها تستهدف مناطق مختلفة في اليمن تابعة للحوثي.

3 عمليات جديدة للحوثي في البحر الأحمر

ومساء الخميس، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ 3 عمليات عسكرية خلال 24 ساعة الماضية، وقالت المتحدث العسكري باسم الجماعة يحي سريع “استهدفنا 3 سفن وأصبناها إصابة مباشرة عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة”، موضحًا “عمليتنا الأولى استهدفت سفينة في بحر العرب وأصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال الحريق فيها”.

وأضاف “نفذنا عمليتين إضافيتين ضد سفينتين في البحر الأحمر وأصيبتا إصابة مباشرة”، مشيرًا إلى أنهم نفذوا هذه العمليات بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيرة.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ ثلاث عمليات الأولى استهدفت سفينة ( Verbena ) في البحر العربي، والثانية استهدفت سفينة ( Seaguardian ) في البحر الأحمر، والثالثة استهدفت سفينة ( Athina )في البحر الأحمر، إسنادا لغزة. 13_06_2024م pic.twitter.com/V5Le3EqkYj — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 13, 2024

بدورها أكدت القيادة الوسطى الأمريكية، أن الحوثيين أطلقوا صاروخي كروز مضادين للسفن تجاه ناقلة بضائع في خليج عدن، وقالت القيادة الأمريكية إنها مملوكة لأوكرانيا.

خسائر قناة السويس

وقبل أسبوعين، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، بسبب توترات البحر الأحمر القائمة.

وتعد قناة السويس أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر بالعملات الأجنبية، وتتفاقم المعاناة في ظل أزمة كبيرة تعاني منها القاهرة من شح العملات الأجنبية ما أدى لتدهورالعملية المحلية.

وبنهاية مايو/أيار الماضي، أعلنت جماعة الحوثي عن حصيلة عملياتها، وقالت إنها استهدفت 129 سفينة، مؤكدة أن عمليتها مستمرة في إطار المرحلة الرابعة “وستكون في تصاعد مستمر كمّا وكيفا”.