السودان.. مقتل قائد الدعم السريع في شمال دارفور خلال معارك الفاشر

أعلن الجيش السوداني مقتل قائد قوات الدعم السريع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، اللواء علي يعقوب، خلال محاولة الدعم السريع الهجوم على المدينة صباح اليوم الجمعة.

وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن “قوات الدعم السريع وفي تحدٍّ جديد لأحدث دعوة وقرار من مجلس الأمن الدولي التي دعا فيها لوقف الهجوم وحصار مدينة الفاشر، جددت صباح اليوم هجومها على المدينة”.

وأوضح الجيش في بيانه، أن قواته وقوات الحركات المسلحة المتحالفة معه أحبطت هجومًا لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وكبّدتها خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم علي يعقوب، إضافة إلى استسلام عشرات العربات القتالية.

الدعم السريع يؤكد

من جانبه أكد الدعم السريع مقتل قائد قواته بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اللواء علي يعقوب خلال معارك بمدينة الفاشر اليوم الجمعة.

وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، في منشور بمنصة إكس، إن قائد قوات الدعم السريع بشمال دارفور علي يعقوب “قتل وهو يقود قواته ويتقدم الصفوف نحو تحرير الفرقة السادسة مشاة بالفاشر من الجيش والحركات المسلحة”.

وأشار طبيق إلى أن “علي يعقوب، لم يهرب من أرض المعركة وأن مقتله بمثابة دافع كبير لقوات الدعم السريع للتقدم لتحرير الفرقة السادسة مشاة وكل السودان من دنس الطغاة والفاسدين والعملاء” على حد وصفه.

ترجل اليوم الجمعة الثامن من ذوالحجة الفارس المغوار اللواء/علي يعقوب وهو يقود الأشاوس ويتقدم الصفوف نحو تحرير الفرقة السادسة مشاة من مليشيات البرهان والحركات المرتزقة

ولم يهرب من أرض المعركة كمة فعل البرهان والكباشي وياسر العطا خايب الرجا من القيادة العامة وهرب الفلنقايات جبريل… pic.twitter.com/Mc2X1bvFky — الباشا طبيق (@Elbashatbaeq) June 14, 2024

“القضاء على متحركين”

وأعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش في بيان، القضاء على متحركين للدعم السريع في المحورين الجنوبي والشرقي لمدينة الفاشر ومقتل قائد الدعم السريع بالولاية وجميع القادة الميدانيين وجنودهم.

وأشار الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة للحركات المسلحة أحمد حسين مصطفى في البيان، إلى مقتل أكثر من 1000 من منسوبي الدعم السريع خلال معارك اليوم شمالي وشرقي الفاشر.

وقال إنه تم أسر 43 آخرين وتدمير 60 آلية عسكرية والاستيلاء على 40 آلية أخرى ذات دفع رباعي وسبع مدرعات وثلاث حافلات مؤن وذخائر.

وقالت القوة المشتركة إن “علي يعقوب ظل منذ ما يقارب الشهر يدير حملة بربرية انتقامية وحشية للهجوم على الفاشر والقرى المجاورة بمحاولة اجتياح المدينة أو بالقصف المدفعي العشوائي الذي يستهدف الأحياء السكنية ومراكز إيواء النازحين والمستشفيات بغية ترويع المدنيين”، بحسب البيان.

وأظهرت مقاطع فيديو، احتفالات لمواطنين مع المنتسبين إلى الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه عقب معارك مع قوات الدعم السريع جنوبي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

قرار مجلس الأمن حول الفاشر

ومساء أمس الخميس اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا، طالب فيه قوات الدعم السريع بوقف حصارها للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان.

ودعا القرار، الذي صدر بتأييد 14 عضوًا وامتناع روسيا عن التصويت، إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.

وطالب مجلس الأمن في القرار، الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة، أن تكفل أطراف النزاع جميعها حماية المدنيين بما في ذلك السماح للراغبين في التنقل إلى مناطق أكثر أمنًا داخل الفاشر وخارجها بالقيام بذلك.

وأشار إلى ضرورة حماية المدنيين جميعهم وفقًا للقانون الدولي، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدّم -بالتشاور مع السلطات السودانية والجهات الإقليمية صاحبة المصلحة- المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.