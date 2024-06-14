تقرير: الولايات المتحدة زودت إسرائيل بقدرات استخباراتية لم تكن لديها قبل 7 أكتوبر

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن زوّدت إسرائيل بقدرات وقواعد بيانات استخباراتية هائلة لم تكن لديها قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف التقرير أنه استنادًا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن الولايات المتحدة كانت الشريك الاستخباراتي الرئيسي لإسرائيل في عملية استعادة الأسرى الأربعة المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وقال التقرير إن وكالات الاستخبارات الأمريكية قدمت كمًّا هائلًا من الدعم لنظيراتها الإسرائيلية، وساعدتها على العثورعلى بعض الأسرى المفقودين. لكنها أثارت أيضًا مخاوف بشأن استخدام المعلومات الحسّاسة.

واعتمدت عملية استعادة الأسرى التي قامت بها قوات الاحتلال في غزة يوم السبت الماضي، على كميّة ضخمة من المعلومات الاستخباراتية التي كانت الولايات المتحدة فيها الشريك الأكثر أهمية لإسرائيل.

قاعدة بيانات حسّاسة بالمجان

وأوضح التقرير نقلًا عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين وإسرائيليين حاليين وسابقين، أنه منذ 7 أكتوبر، كثفت الولايات المتحدة جمع المعلومات الاستخباراتية عن فصائل المقاومة في غزة، وشاركت كميّة غير عادية من لقطات الطائرات المسيّرة وصور الأقمار الصناعية واعتراض الاتصالات وتحليل البيانات باستخدام برامج تكنولوجية متقدمة جدًّا، بعضها مدعوم ببرامج الذكاء الاصطناعي.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم ممتنّون للمساعدة الأمريكية، التي منحتهم قدرات فريدة كانوا يفتقرون إليها قبل هجمات حماس المفاجئة في غلاف غزة. وأصرّوا على أن الولايات المتحدة، في معظم الأحيان، لا تمنحهم أي شيء يمكنهم الحصول عليه بأنفسهم.

وشدد التقرير على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل متوترة في بعض الأحيان، وأن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالإحباط بسبب طلب قادة إسرائيل المزيد من المعلومات الاستخباراتية، ودفعهم بافتراضات خاطئة مفادها أن واشنطن ربما تحجب بعض المعلومات.

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الشهر الماضي، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن واشنطن “قدمت مجموعة مكثفة من المعلومات والقدرات والخبرات”.

وفي رده على تقرير واشنطن بوست بتاريخ 11 مايو/أيار، أوضح سوليفان أن المعلومات استخباراتية “ليست مقيّدة أو مشروطة بأي شيء آخر، إنها ليست محدودة، نحن لا نمنع أي شيء”.

وقال سوليفان “نحن نقدم كل الأصول وكل الأدوات وكل الإمكانات المتاحة”.