سياسة|فلسطين

جرافة تنكل بجثة شهيد.. الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين خلال حصار منزل جنوب جنين (فيديو)

تصعيد جديد في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين
قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة (الأناضول)
14/6/2024-|آخر تحديث: 14/6/202410:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، في بلدة قباطية جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية أمس الخميس، وحاصرت منزلا في منطقة “الكحليشة”، وقصفته بالقذائف، قبل أن تشرع جرافة عسكرية في هدمه، وسط اندلاع مواجهات في المكان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

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وقد عمدت قوات الاحتلال إلى التنكيل بجثة أحد الشهداء وإخراجها من المنزل المحاصر بواسطة جرافة، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن “الاحتلال الإسرائيلي أبلغنا باستشهاد مواطنين اثنين في بلدة قباطية، واحتجز جثمانيهما”، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها في جنين نقلت شهيدا ثالثا من البلدة إلى مستشفى الرازي.

ونعت حركة فتح وفصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين الشهداء الثلاثة: قيس محمد زكارنة من قباطية، ومحمد عصري فياض، ومحمد جابر الشلبي، من مخيم جنين.

وأكدت أن “عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا لن يرهبه ولن يثنيه عن الاستمرار في النضال حتى نيل حقوقه المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس”.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، استشهد 546 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.

المصدر : وكالة الأنباء الفلسطينية