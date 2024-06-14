جرافة تنكل بجثة شهيد.. الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين خلال حصار منزل جنوب جنين (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، في بلدة قباطية جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية أمس الخميس، وحاصرت منزلا في منطقة “الكحليشة”، وقصفته بالقذائف، قبل أن تشرع جرافة عسكرية في هدمه، وسط اندلاع مواجهات في المكان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

وقد عمدت قوات الاحتلال إلى التنكيل بجثة أحد الشهداء وإخراجها من المنزل المحاصر بواسطة جرافة، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

جرافة للاحتلال تنكل بجثمان شـ.ـهـ.ـيد أثناء هدمها منزلًا محاصرًا في قباطية جنوبي #جنين بالضفة الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/sMCTsWIJda — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2024

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن “الاحتلال الإسرائيلي أبلغنا باستشهاد مواطنين اثنين في بلدة قباطية، واحتجز جثمانيهما”، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها في جنين نقلت شهيدا ثالثا من البلدة إلى مستشفى الرازي.

ونعت حركة فتح وفصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين الشهداء الثلاثة: قيس محمد زكارنة من قباطية، ومحمد عصري فياض، ومحمد جابر الشلبي، من مخيم جنين.

مشاهد مباشرة للمنزل المحاصر في قباطية pic.twitter.com/65CfHGbPJO — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 13, 2024

وأكدت أن “عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا لن يرهبه ولن يثنيه عن الاستمرار في النضال حتى نيل حقوقه المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس”.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، استشهد 546 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.