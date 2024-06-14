جماعة الحوثي تعلن استهدف 3 سفن بالصواريخ البالسيتية وتؤكد إصابتها (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، أنها استهدفت بهجوم صاروخي 3 سفن في بحر العرب والبحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان متلفز “إن الهجوم الأول استهدف السفينة فيربينا في البحر العربي، وقد أصيبت إصابة مباشرة؛ مما أدى إلى اشتعال الحريق فيها”.

وأوضح سريع، أن الهجومين الآخرين كانا في البحر الأحمر، حيث استهدفت صواريخهم السفينة “سي جاردينا” والسفينة “أثينا”، مؤكدًا تحقيق إصابات في السفينتين.

وأشار إلى أن الجماعة نفذت تلك الهجمات بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيّرة، مؤكدًا أنها “حققت أهدافها بنجاح”.

وأكد سريع أن جماعة الحوثي مستمرة في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل؛ وذلك إسنادًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقًا للبيان.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ ثلاث عمليات الأولى استهدفت سفينة ( Verbena ) في البحر العربي، والثانية استهدفت سفينة ( Seaguardian ) في البحر الأحمر، والثالثة استهدفت سفينة ( Athina )في البحر الأحمر، إسنادا لغزة. 13_06_2024م pic.twitter.com/V5Le3EqkYj — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 13, 2024

تأثيرات هجمات الحوثي

وكشف تقرير حديث صدر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، عن تأثير كبير لهجمات جماعة الحوثي باليمن في طريق الملاحة بالبحر الأحمر.

وقال التقرير، الذي صدر الخميس، إن 29 شركة كبرى للطاقة والشحن غيّرت مساراتها، وإن عدد الدول التي تأثرت بهجمات الحوثيين بلغ 165 دولة، بما فيها روسيا والصين، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير، إلى أن طرق الشحن البديلة حول قارة إفريقيا تضيف نحو 11 ألف ميل بحري، ونحو مليون دولار من تكاليف الوقود إلى كل رحلة.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل وتلك المتوجهة إليها؛ وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أعلنت جماعة الحوثي عن حصيلة عملياتها، وقالت إنها استهدفت 129 سفينة، مؤكدة أن عملياتها مستمرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.