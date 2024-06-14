حرائق في إسرائيل.. حزب الله يعلن تنفيذ 4 عمليات ضد الاحتلال بأسلحة صاروخية (فيديو)

أعلن حزب الله اليوم الجمعة، تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان، وأكد أنه أوقع إصابات مباشرة في صفوفهم.

وذكر الحزب في بيانات منفصلة، أن مقاوميه، استهدفوا بالأسلحة الصاروخية موقعي السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة والمطلة (شمال إسرائيل) ‏وأصابوهما بشكل مباشر.

وقال في بيانه، إن مقاتليه، استهدفوا بالأسلحة الصاروخية موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏المحتلة ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وتجمعًا لجنود إسرائيليين في خلة وردة (قبالة بلدة عيتا الشعب الحدودية).

رشقة صاروخية

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري حول بيانات حزب الله، لكن هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية أفادت بإصابة المطلة برشقة صاروخية، مشيرة إلى “تضرر في منزلين واحتراق حافلة قديمة”، بعد إطلاق 6 صواريخ مضادة للدروع صباح اليوم، بحسب ما ذكرت.

وقال الحزب في بيانه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:50‌‏ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة”.

وقال الحزب في بيان آخر “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الجمعة تجمعا لجنود العدو الصهيوني في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية”.

حرائق في شمال إسرائيل

واندلع حريق في منطقة المطلة بشمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتجدد انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

كما أظهرت لقطات متداولة حرائق في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدتي ديرميماس وكفركلا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ غارة بعد منتصف ليل أمس الخميس استهدفت منزلا بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر في جنوب لبنان، وأدت الغارة إلى استشهاد امرأة وإصابة عدد من المدنيين.

استهداف موقع الراهب

وكان حزب الله قد نشر مقطعا لاستهداف موقع الراهب التابع لقوات لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية بالقطاع الغربي في 13 يونيو/حزيران.

وبيّن مقطع الفيديو، أفرادًا من المقاومة وهم يقومون بتحضير القذائف ونصب منصة الإطلاق وسط الأشجار والنباتات، بعد أن وصلوا إلى هذا الموقع على متن سيارة مموهة.

وأظهر مقطع الفيديو أحد المقاومين وهو يترجل من السيارة، متخذا موقعا وسط الأشجار، وقام بإخراج صندوق حديدي به عدد من القذائف، ووضع تلك القذائف على منصة الإطلاق.

وقام المقاتل بإطلاق زخات من القذائف على المنطقة المستهدفة، رسمت عليها دائرة حمراء، وتم تعريفها باسم “موقع الراهب”.

ومن موقع آخر وتحت ظل شجرة كبيرة برزت فوهة مدفع كبير، تم من خلالها إطلاق زخات من القذائف السريعة، مع وضع دائرة حمراء على المكان المستهدف.

ومن مكان يبدو قريبا من منصة الإطلاق الأولى برز مقاوم وهو يُدخِل قذائف في مدفع بفوهة واحدة، بسرعة كبيرة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.