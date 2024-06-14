شاهد: إصابة مبنى في مستوطنة شتولا شمالي إسرائيل جراء صاروخ أطلق من جنوب لبنان

أصاب صاروخ أطلق من جنوب لبنان، اليوم الجمعة، مبنى في مستوطنة شتولا بالجليل الأعلى، شمالي إسرائيل في ظل تصاعد الاشتباكات بين “حزب الله” وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ استشهاد القائد العسكري البارز بالحزب طالب سامي عبد الله الذي قضى في غارة إسرائيلية على بلدة جويا، مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صاروخًا أطلق من جنوب لبنان، أصاب مبنى في مستوطنة شتولا، ما تسبب بأضرار مادية، من دون وقوع إصابات.

كما أظهر مقطع “فيديو” حصلت عليه “الجزيرة مباشر” آثار الدمار على أحد المنازل جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه مستوطنة “مرغليوت” شمالي إسرائيل، وأدت لاندلاع حريق.

وأفادت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 60 صاروخًا من جنوب لبنان نحو شمالي البلاد، منذ صباح الجمعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إنه تم رصد إطلاق نحو 35 قذيفة صاروخية نحو منطقة كريات شمونا وكفر سالد.

وأضاف: تم اعتراض عدد من القذائف دون وقوع إصابات، ونتيجة الإطلاقات الصاروخية اندلع حريق في منطقة كفر سالد.

وأفاد جيش الاحتلال بأن مدفعيته ردت على مصادر النيران.

يأتي ذلك بعد إعلان “حزب الله” تنفيذه أكثر من 10 عمليات ضد مستوطنات ومواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان، قائلًا إنه أوقع إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكان “حزب الله” قد أعلن في بيان، أن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر الجمعة، المنظومات التجسسية في موقع “مسكاف عام” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها.

كما أعلن “حزب الله” في بيان منفصل أن مقاتليه استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة “المطلة” الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين في “خلة وردة” بالأسلحة الصاروخية.

وأكد الحزب في بيان آخر أن مقاتليه استهدفوا موقعي “الرمثا” و”السماقة” الإسرائيليين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا موقع “المطلة” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

من جهة ثانية، أعلن جيش الاحتلال مهاجمة أهداف قال إنها تابعة لـ”حزب الله” جنوبي لبنان.

وقال في بيان: أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم على بنى تحتية لـ”حزب الله” في (بلدتي) العديسة وكفر كلا جنوب لبنان.

ومساء الخميس، استشهدت امرأة وأصيب 10 أشخاص، إثر غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية على منزل في قضاء صور جنوبي لبنان.

وكأحد تداعيات الهجمات الصاروخية لـ”حزب الله” ضد أهداف إسرائيلية، منذ الأربعاء، تحدث موقع “واينت” الإسرائيلي، الخميس، عن احتراق 3500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من غابات بيريا وميرون في شمال إسرائيل.