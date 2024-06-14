شاهد: حزب الله يقصف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال شمالي إسرائيل

نفذ حزب الله اللبناني، الخميس، سلسلة من العمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقصف عدة مناطق عسكرية حدودية.

ونشر حزب الله صورًا لاستهداف مقر عسكري إسرائيلي قال إنه مستحدث للجبهة الشرقية في فرقة الجليل التابعة لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل، مشيرًا إلى أن المقر تشغله الآن قوات من لواء غولاني.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد الهدف قبل استهدافه بسرب من المسيرات الإنقضاضية، كما بينت مشاهد الموقع العسكري قبل القصف وبعده، للتأكيد على إصابة المسيرات أهدافها.

وصباح الخميس، نشر حزب الله صورا لما قال إنه استهداف قاعدة ميرون ومقرات الفيلق الشمالي التابعة لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل.

كما نشر الحزب صورا لاستهداف موقعي الراهب وراميا، وثكنة زرعيت، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وعبر سلسلة من البيانات، قال حزب الله، إنه استهدف بقذائف المدفعية انتشارا لجنود الاحتلال في حرش أدميت، وبالأسلحة الصاروخية تجمع آخر لجنود الاحتلال في حرش عداثر، وآخر في حرش نطوعا، مؤكدًا “وأصبناه إصابة مباشر”.

كما استهدف حزب الله بالأسلحة الصاروخية، تجمعًا للجنود في محيط موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، وتجمع آخر في حرش دوفيف.

وفي بيان منفصل، قال حزب الله “استهدفنا نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

عاجل| إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت 4 صواريخ من أصل 7 أطلقت من شمال غزة #الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/yzLqyJMEyW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2024

وأعلن الحزب استهداف بصاروخ موجه آلية عسكرية للاحتلال من نوع همر في منطقة يفتاح مما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين “قتيل وجريح”، وفقًا للبيان.

وبسرب من المسيرات، هاجم حزب الله قاعدة ميشار وثكنة كاتسافيا، مؤكدًا “إصابة الأهداف بدقة”.

ووسع حزب الله من عملياته وشنّ هجومه الصاروخي الواسع بعد ساعات من إعلانه اغتيال أحد قيادييه البارزين في بلدة جويا جنوبي لبنان، وهو طالب سامي عبد الله.

كاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط قذيفة أطلقت من جنوب #لبنان على منزل في مستوطنة كاتسرين شمال إسرائيل #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lg7Vc7BBUM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2024

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات من القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.