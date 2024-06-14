كتائب القسام تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين إثر غارات للاحتلال على رفح (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، مقتل أسيرين إسرائيليين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح قبل أيام.

ونشرت الكتائب تسجيلا مصورا خاطبت به عائلات وأهالي الأسرى، وقالت: “جيشكم قتل اثنين من الأسرى في القصف الجوي على مدينة رفح قبل أيام”.

وقالت الكتائب إن “جيشكم يخدعكم ويستمر في خداعكم”، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد عودة الأسرى إلا في توابيت.

ولم تعرض الكتائب أي صور أو أسماء للأسرى في المقطع، فيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي أو عائلات الأسرى أي بيان فوري بخصوص إعلان “القسام”.

وأرفقت كتائب القسام مقطع الفيديو بوسم (هاشتاغ): “#الوقت ينفد.. حكومتكم تكذب”.

وفي وقت سابق، اعتبر زعيم حزب “العمل” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، أنه “من المستحيل تحرير الرهائن (الأسرى)، وتدمير حماس في الوقت نفسه”، داعيا إلى “احتجاجات ضخمة” للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.