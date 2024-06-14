لحظة دهس جندي إسرائيلي وسط الضفة الغربية (فيديو)

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، بجروح جراء تعرضه للدهس لدى حاجز رنتيس بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: “وردت قبل قليل تقارير عن حادث دهس في منطقة رنتيس حيث أصيب خلاله جندي من الجيش بجروح نقل على إثرها لتلقي العلاج الطبي”.

ولم يذكر بيان جيش الاحتلال مدى خطورة إصابة الجندي الإسرائيلي.

وتابع البيان: قوات الجيش باشرت بملاحقة المنفّذ، وتفاصيل الحادث قيد الفحص.

وأظهر مقطع “فيديو” حصلت عليه “الجزيرة مباشر” لحظة وقوع عمليه الدهس، ومحاولة إسعاف الجندي الإسرائيلي وهو ملقى على الأرض.

وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ ذلك اليوم، بلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال ومستوطنين في الضفة أكثر من 546، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، فضلًا عن اعتقال 9 آلاف و170، وفق جهات رسمية فلسطينية.