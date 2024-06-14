من الماجستير إلى شحن الهواتف.. نازحة فلسطينية تلجأ لمشروع مبتكر لتعيل أسرتها (فيديو)

اضطرت النازحة من مدينة خان يونس جيهان أبو شمالة إلى العمل بشحن الجوالات عبر الطاقة البديلة، لتعيل أسرتها بعد اعتقال زوجها قبل نحو 4 أشهر، لتفتتح مشروعها الصغير بالتعاون مع فتياتها.

وقالت جيهان للجزيرة مباشر “على مدار 8 أشهر ننزح من مكان لمكان ومن منطقة لأخرى ومن بيت لبيت، وبسبب النزوح المتكرر فقدت الكثير من أغراضي إلى أن خسرت كل شيء”.

وأضافت “فقدنا مصدر الدخل بسبب اعتقال زوجي، وكنت أملك من بقايا بيتي خلية ولوحة شمسية وبطارية وجهاز طاقة”، لتبدأ مشروع شحن الجوالات والبطاريات لآلاف النازحين.

ولفتت جيهان إلى أنه رغم بساطة المشروع إلا أنه يحتاج لمجهود كبير، مضيفة “منذ شروق الشمس وحتى غروبها يحتاج مشروعنا شغل لكي نوفر لأنفسنا حياه كريمة بدلًا من أن نمد يدنا أو نبحث يمين ويسار، لذلك هو يسد حاجتنا ويسترنا بدل من تراكم الديون علينا”.

واستدركت “الظروف الصعبة المحيطة بنا هي من أجبرتنا على هذا المشروع، وكل الأشخاص حولنا يمرون بنفس الظروف، لذلك كان يجب أن أجد حل لكي أعيل نفسي وبناتي، فالناس تحتاج إلى تشغيل جولاتهم وإضاءة خيامهم وشحن مخزنات الطاقة، كي يتمكنوا من التواصل مع ذويهم”.

وأشارت أبو شمالة إلى تحصيلها العلمي، قائلة: “أنا جامعية وأحمل رسالة ماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية وبناتي في هندسة الديكور والوسائط الإعلامية، ورغم الشهادات التي معنا إلا أنه لا يوجد شغل، لذلك قررنا نبدأ بهذه المشاريع الصغيرة”.

وشددت على صمود أبناء شعبها “رغم الظروف الصعبة التي من المستحيل أن يتحملها بشر”، مضيفة: “نحن نعيش رافعين شعار اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا”.