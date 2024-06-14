واشنطن تفرض عقوبات على مجموعة “تساف 9” الإسرائيلية.. تعرف إليها (فيديو)

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة، بعد إعاقتها توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين في غزة.

وأورد بيان أن الخارجية الأمريكية “تستهدف اليوم (تساف 9)، مجموعة إسرائيلية متطرفة عنيفة تعوق وتضايق وتتلف القوافل التي تقل مساعدة إنسانية حيوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة”.

وقالت الخارجية الأمريكية إن أفراد منظمة “تساف 9” عملوا على مدار أشهر على عرقلة إيصال المساعدات بممارسة العنف وغلق الطرق وإتلاف الشاحنات على طول الطريق من الأردن إلى غزة.

وأكدت أن أعضاء منظمة “تساف 9” نهبوا الشهر الماضي شاحنتين بالقرب من الخليل في الضفة الغربية تحملان مساعدات إنسانية، ثم أشعلوا النار فيهما.

وشددت على أنه يقع على عاتق حكومة إسرائيل مسؤولية ضمان سلامة القوافل الإنسانية وأمنها التي تمر عبر إسرائيل والضفة الغربية في طريقها إلى غزة.

وتجمّد هذه الخطوة أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية تمتلكها المجموعة، وتمنع الأمريكيين من التعامل معها.

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون شاحنات مساعدات إنسانية متجهة لغزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/73kqn6oNVH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2024

و”تساف 9″ هي مجموعة يمينية تسعى إلى منع وصول أي مساعدات إلى غزة ما دام هناك أسرى إسرائيليون في القطاع الفلسطيني.

وفي 13 مايو/أيار الماضي، استولى أعضاء من مجموعة “تساف 9” على شاحنتين للمساعدات ثم أشعلوا النيران فيهما بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وادعت “تساف” 9، وهي كلمة عبرية تعني “الأمر” 9 في إشارة إلى أوامر استدعاء جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، أنها تحركت لمنع وصول الإمدادات إلى “حماس”، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بتقديم “هدايا” للحركة.

وتكتب المجموعة في مكان التعريف على صفحتها في “إكس”: “لن تمر المساعدات، حتى يعود آخر أسير (إسرائيلي من غزة)”.

وأظهرت صور عديدة على مواقع التواصل أعضاء المجموعة وهم يلقون شحنة مواد غذائية متجهة إلى غزة التي كانت تضم أكياس الحبوب والأرز والدقيق وحزم بسكويت والحساء المجفف على الأرض، ويدوسون عليها.

كما أظهرت صور أخرى شاحنات تشتعل فيها النيران بالقرب من المعبر.