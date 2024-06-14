“وعد الله قريب”.. سرايا القدس تقصف جنودا وآليات للاحتلال في رفح بحمم الهاون (فيديو)

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأظهرت تلك المشاهد، قصف قوات إسرائيلية في محاور التقدم بمدينة رفح بـ”حمم من الهاون”.

وبينت لحظة إطلاق القذائف من 5 أماكن مختلفة اتجاه تجمعات وآليات الاحتلال.

“وعد الله قريب”

وقال أحد مقاتلي سرايا القدس قبل أن يبدأ إطلاق الهاون “نحن أمة لا تعرف الذل ولا الهوان، نقول للمجاهدين اثبتوا فإن وعد الله قريب، والنصر وعد من عند الله، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد”.

وبدأ جيش الاحتلال التوغل بريًّا في مدينة رفح في 7 مايو/أيار الماضي، حيث اجتاحت دبابات وآليات عسكرية معبر رفح البري وأغلقته، ولا تزال العمليات العسكرية في رفح مستمرة حتى اليوم رغم المطالب الدولية والأممية بوقف الهجوم على المدينة المكتظة بأكثر من مليون ونصف مليون نازح.