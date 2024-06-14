وُلد بلا أطراف.. “أمير الحناوي” ضحية عدوان الاحتلال منذ كان جنينا في بطن أمه (فيديو)

يواجه الطفل الفلسطيني أمير الحناوي، ذو الأعوام الخمسة، أهوال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من دون أطراف، فهو مولود عقب تصعيد عسكري بغزة عام 2018 بتشوهات خلقية جراء استنشاق والدته غازًا ألقاه جيش الاحتلال على المنطقة القريبة من منزلهم بمخيم جباليا.

أمير كان جنينًا في بطن أمه وقت التصعيد الإسرائيلي، حيث قصف جيش الاحتلال منزلًا مجاورًا لمنزلها، وألقى خلال القصف غازات سامة استنشقتها الأم أثناء فترة حملها، وحينها أكد الأطباء أنه سيولد مشوّهًا، وفق والدته فاتن الحناوي.

أزمة نفسية

وقالت الحناوي، للجزيرة مباشر، إن “طفلها ولد في مطلع عام 2019 بدون أطرافه الأربعة”، وهو ما يزيد من معاناته تحت الحرب الإسرائيلية الدائرة حاليًّا التي تسببت في نزوح العائلة أكثر من مرة.

وأشارت إلى أن “أمير نجا من الموت خلال الحرب، وتم إخراجه من تحت الأنقاض”، لافتةً إلى أن الأوضاع التي يعيشها أمير صعبة للغاية، وقالت إنها تساعده على جميع المهام وتسعى للتخفيف من أزمته النفسية التي تسببت فيها الحرب.

أطراف صناعية

وبحسرة كبيرة، تقول الحناوي “أمير يشعر بأنه مختلف عن الأطفال ويبحث كثيرًا عن يديه وقدميه، ويطلب مني يدًا مثل باقي الأطفال”، معبرة عن أملها أن تراه مثل جميع الأطفال ولو بأطراف صناعية.

وتابعت “معاناة أمير تزيد يومًا بعد يوم خاصة في ظل الوضع الصعب والمعاناة التي نعيشها في غزة، كما أنه يريد احتياجات معينة، علاوة على أننا نرغب في أن يحظى بفرصة للسفر إلى خارج القطاع لتوفير الأطراف الملائمة له وكل احتياجاته”.

وأكدت أن “البيئة التي نزحوا إليها بسبب الحرب غير ملائمة لأمير، ولا يوجد بها أي مقومات ترفيهية، خاصة أنه يريد احتياجات خاصة توفر له الراحة النفسية”، متابعةً “أتمنى أن أوفر له حياة نظيفة وبيئة بعيدة عن الجراثيم لكن لا يوجد أي إمكانيات”.

وبينت الحناوي أن “المتنفس الوحيد لطفلها أمير هو البحر، حيث يذهب مع جده يوميًّا إلى هناك ليقضي أغلب وقته”، قائلةً “يخفف ذلك من الآلام التي يشعر بها أمير بسبب الحرب على غزة”.