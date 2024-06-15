أبو عبيدة يوجه رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة

طالب الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- حجاج بيت الله الحرام بالدعاء ودعم الفلسطينيين الذين يعانون عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ 9 أشهر.

وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراق صباح اليوم، التاسع من ذي الحجة، التوافد إلى عرفات والوقوف على صعيده الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم.

فريضة الحج وفريضة الجهاد

وفي بيان نشره أبو عبيدة اليوم السبت، قال “ندعو حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة”.

وأضاف “إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج، فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة”.

ثالث الحرمين الشريفين

وأكد أبو عبيدة أن عملية “طوفان الأقصى” كانت قد انطلقت من أجل المسجد الأقصى المبارك، وهو ثالث الحرمين الشريفين.

وناشد أبو عبيدة الحجاج استغلال فرصة مناسك الحج لتذكير “أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم”.

وتشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى أمس الجمعة، 37 ألفًا و266 شهيدًا، وأكثر من 85 ألف مصاب، فضلًا عن تدمير واسع في البنى التحتية في كافة أنحاء قطاع غزة.