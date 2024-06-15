أسير إسرائيلي سابق في غزة يدعو إلى التظاهر للمطالبة بصفقة تبادل مع حماس (فيديو)

دعا الأسير الذي استعادته إسرائيل قبل أيام من غزة، أندريه كوزلوف، إلى المشاركة في المظاهرات الداعية إلى إبرام صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال كوزلوف، في تسجيل مصور ترجمته الجزيرة مباشر، الجمعة، لقد عدت إلى بيتي في إسرائيل ولكن باقي الأسرى هناك في غزة.

وأضاف “رأيت الكثير من المسيرات والاحتجاجات يوم السبت، وقد منحني ذلك الكثير من الأمل”، داعيا إلى المشاركة ودعم عائلات الأسرى عند دوار “المختطفين” اليوم السبت.

ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكل مستمر في أنحاء البلاد للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى. ويطالب المتظاهرون بعدم نسيان “120 محتجزا” ما زالوا في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال استعادة 4 أسرى في عملية عسكرية خاصة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، السبت الماضي، أدت إلى استشهاد أكثر من 270 فلسطينيا.