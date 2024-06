الأميرة كيت ميديلتون تظهر لأول مرة منذ بدء علاجها من السرطان (فيديو)

أطلت أميرة ويلز كيت ميديلتون رسميا السبت للمرة الأولى منذ بدء علاجها من مرض السرطان في محاولة للعودة الى الحياة العامة مع حضورها العرض العسكري التقليدي الذي ينظم في مناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في وسط لندن.

ظهرت كيت في عربة الى جانب أولادها الثلاثة قبل أن تترجل منها في نقطة معينة لمتابعة العروض، وكانت تتبسم وتحيي الحاضرين.

ووصلت الأميرة كيت التي ارتدت فستانا أبيض وقبعة الى قصر باكينغهام مع الأمير وليام وريث العرش وأولادهما قبل بدء العرض رسميا.

بعد ستة أشهر من ظهورها الأخير قبيل عيد الميلاد حين ألغت أميرة ويلز كل التزاماتها الرسمية لكي تخضع لعلاج كيميائي وقائي، أعلنت مساء الجمعة أنها ستحضر هذا الحفل الرسمي مشيرة الى “تقدم جيد” في علاجها.

وأشاعت هذه الرسالة أجواء ارتياح لدى البريطانيين الذين قدموا السبت الى محيط قصر باكينغهام لحضور العرض العسكري التقليدي الذي ينظم في مناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث الذي يحتفل بعيد ميلاده ال76 في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت أنجيلا بيري وهي معلمة تبلغ من العمر خمسين عاما وقدمت من ريدينغ بغرب لندن، لوكالة الأنباء الفرنسية “شعرت بارتياح شديد عند سماع هذا النبأ مساء أمس”.

وعبرت عن “تطلعها لرؤيتها” معربة عن أملها في أن تطل من على شرفة قصر باكينغهام قائلة “إنها ملكتنا المقبلة، هي شخصية مهمة جدا”.

من جهتها قالت نيكي ويش وهي موظفة مصرف تبلغ من العمر خمسين عاما إنها جاءت لرؤية “عظمة العرض” مضيفة “نتمنى لها الحظ الجيد”.

وفي رسالتها التي نشرت مساء الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدثت زوجة الأمير وليام للمرة الأولى أيضا عن صحتها منذ الاعلان عن مرضها في مقطع فيديو في نهاية آذار/مارس.

وكتبت كيت (42 عاما) في رسالتها التي أرفقتها بصورة التقطت في وقت سابق هذا الاسبوع في ويندسور، بحسب مكتبها، “أنا أحقق تقدما جيدا، لكن كما يعرف أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة”.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024