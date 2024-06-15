الجيش الأمريكي ينقل الرصيف العائم قبالة غزة إلى ميناء إسرائيلي لهذا السبب

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بسبب توقعات بارتفاع أمواج البحر.

وقالت سنتكوم في بيان “بسبب توقعات ارتفاع أمواج البحر، سيتم إزالة الرصيف العائم من موقعه الراسي في غزة ونقله مجددا إلى أسدود”.

وأضاف البيان أن القيادة المركزية الأمريكية تعتبر سلامة أفراد خدمتها أولوية قصوى، كما أن نقل الرصيف مؤقتًا “سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن ارتفاع أمواج البحر”.

القيادة المركزية الأمريكية تقوم بتحريك الرصيف العائم قبل ارتفاع مستوى البحر اليوم، وبسبب التوقعات بأرتفاع أمواج البحر، سيتم تحريك الرصيف المؤقت من موقعه الراسي على شاطيء غزة وسحبه مرة أخرى إلى منطقة أشدود، إسرائيل. تعد سلامة أفراد الخدمة أولوية قصوى، كما أن نقل الرصيف بصورة… pic.twitter.com/7WRDIRE9lO — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 14, 2024

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها “لم تتخذ قرار نقل الرصيف مؤقتًا باستخفاف، إلا أنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات لغزة مستقبلًا”.

وبعد فترة ارتفاع أمواج البحر المرتقبة، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان برنامج الأغذية العالمي المسؤول عن توصيل المساعدات إلى غزة عبر هذا الرصيف، قد أعلن الاثنين الماضي أنّه سيعلّق عملياته لتقييم الوضع الأمني.

“خدمة لمصالح سياسية خفية” لإسرائيل

وأنجز الجيش الأمريكي بناء هذا الرصيف العائم في منتصف شهر مايو/أيار، لكنّه ما لبث أن اضطر إلى نقله في نهاية الشهر نفسه إلى ميناء أسدود لإصلاحه بعد تضرره جراء عاصفة. وبعد إصلاحه، أعيد تثبيته قبالة القطاع الفلسطيني.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في مارس/آذار أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب.

وتقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو “خدمة لمصالح سياسية خفية” لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يتم تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه “خطوة إنسانية”.

وتقيّد إسرائيل إيصال المساعدات إلى غزة؛ مما أدى إلى حرمان سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة من المياه النظيفة والغذاء والأدوية والوقود.