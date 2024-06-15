القسام تعلن قتل جميع أفراد قوة إسرائيلية بكمين مركب في رفح مع صبيحة يوم عرفة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، قتل جميع أفراد قوة إسرائيلية في كمين مركّب غرب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها “مع صبيحة يوم عرفة نفذ مجاهدونا كمينا مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح”.

وأضافت أنه “تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع (D9) بقذيفة الياسين 105؛ مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح”.

وتابعت أنه “فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع (نمر) بقذيفة الياسين 105؛ مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها”.

وأشارت تقارير إخبارية إلى مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين بعد استهداف ناقلة جند من نوع نمر في رفح فجر اليوم، وفق “المركز الفلسطيني للإعلام”. ولم يصدر جيش الاحتلال أي تعليق حتى الآن.

رسالة أبي عبيدة

وفي بيان له اليوم، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام “ندعو حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة”.

وأضاف “إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج، فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة”، مؤكدًا أن عملية “طوفان الأقصى” كانت قد انطلقت من أجل المسجد الأقصى المبارك، وهو ثالث الحرمين الشريفين.

وناشد أبو عبيدة الحجاج استغلال فرصة مناسك الحج لتذكير “أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم”.