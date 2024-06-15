بصاروخ “الأرقب”.. “المقاومة الاسلامية في العراق” تعلن قصف هدف في حيفا (فيديو)

أعلنت “المقاومة الاسلامية في العراق” قصف هدف في مدينة حيفا بإسرائيل بصاروخ كروز متطور، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني وردًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين”.

ونشرت “المقاومة الاسلامية في العراق”، مساء السبت، مقطع فيديو لإطلاق الصاروخ، مؤكدة “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”، في إشارة إلى مهاجمة أهداف إسرائيلية.

وقالت في بيان “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت 15-6-2024 هدفًا في حيفا المحتلة بواسطة صاروخ (الأرقب- كروز مطوّر)”.

وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” مرات عدّة خلال الشهور الماضية مهاجمة أهداف في إسرائيل، خاصة مدينتي حيفا وإيلات.

وأعلنت مؤخرا عن شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية بالتنسيق مع جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن.