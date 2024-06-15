بصواريخ “رجوم”.. القسام تبث مشاهد استهداف مقر قيادة الاحتلال وقواته في محور نتساريم (فيديو)

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”- مشاهد قالت إنها تُظهر استهدافها مقر قيادة الاحتلال والقوات المتمركزة في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بصواريخ “رجوم”.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام وهو يجهّز الصواريخ قبل عملية الإطلاق.

وتتلاحق التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال قصفه الجوي المكثف، في حين تتصدى فصائل المقاومة للقوات التي تحاول التوغل في محاور التقدم بالقطاع.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وبثت “سرايا القدس” مشاهد قالت إنها لعملية قنص جندي إسرائيلي في محور التقدم نيتساريم جنوب غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد 3 من جنود الاحتلال وهم يركضون، قبل أن يستهدف مقاتل من سرايا القدس أحد الجنود ويقنصه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.