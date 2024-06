بعد الانتقادات والتهديدات.. بيان مشترك من 93 دولة لدعم “الجنائية الدولية”

صدر بيان مشترك من 93 دولة، تجدد فيه دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد البيان أن مسؤولي المحكمة وموظفيها يجب أن يقوموا بواجباتهم المهنية بوصفهم موظفين مدنيين دوليين، من دون تخويف، وطالب بمساندتهم في تحقيق العدالة لضحايا “الإبادة الجماعية”.

وانضمت 93 دولة، إلى بيان صدر عن مجموعة إقليمية دعمًا للمحكمة الجنائية الدولية، أطلقته مجموعة أساسية إقليمية مكونة من 5 دول، دعمًا للمحكمة ضد التهديدات.

ونشرت البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة، بيانا لمجموعة الدول الـ93، أكدت فيه دعمها الثابت للجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة.

ومن أبرز الدول الموقعة على البيان؛ فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، النرويج، البرتغال، اليابان، إيطاليا، كولومبيا، كندا، البرازيل، بلجيكا، أستراليا، أفغانستان، ونيجيريا.

وقال البيان “نجدد التزامنا بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها.

وأضاف البيان المشترك “نجدد تصميمنا على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب” مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل عنصرا أساسيا في هيكل السلام والأمن الدولي.

ودعا البيان جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل معها حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الهامة المتمثلة في ضمان العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

93 States Parties have joined the following statement in support of the International Criminal Court, initiated by a cross-regional core group of 5 countries (🇧🇪🇨🇱🇯🇴🇸🇳🇸🇮) ⬇️ pic.twitter.com/Z9O1TMXVnF

— Belgium UN New York (@BelgiumUN) June 14, 2024