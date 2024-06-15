بعد الانتقادات والتهديدات.. بيان مشترك من 93 دولة لدعم “الجنائية الدولية”

صدر بيان مشترك من 93 دولة، تجدد فيه دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد البيان أن مسؤولي المحكمة وموظفيها يجب أن يقوموا بواجباتهم المهنية بوصفهم موظفين مدنيين دوليين، من دون تخويف، وطالب بمساندتهم في تحقيق العدالة لضحايا “الإبادة الجماعية”.

وانضمت 93 دولة، إلى بيان صدر عن مجموعة إقليمية دعمًا للمحكمة الجنائية الدولية، أطلقته مجموعة أساسية إقليمية مكونة من 5 دول، دعمًا للمحكمة ضد التهديدات.

ونشرت البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة، بيانا لمجموعة الدول الـ93، أكدت فيه دعمها الثابت للجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة.

ومن أبرز الدول الموقعة على البيان؛ فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، النرويج، البرتغال، اليابان، إيطاليا، كولومبيا، كندا، البرازيل، بلجيكا، أستراليا، أفغانستان، ونيجيريا.

بيان الدعم المشترك

وقال البيان “نجدد التزامنا بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها.

وأضاف البيان المشترك “نجدد تصميمنا على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب” مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل عنصرا أساسيا في هيكل السلام والأمن الدولي.

ودعا البيان جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل معها حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الهامة المتمثلة في ضمان العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

93 States Parties have joined the following statement in support of the International Criminal Court, initiated by a cross-regional core group of 5 countries (🇧🇪🇨🇱🇯🇴🇸🇳🇸🇮) ⬇️ pic.twitter.com/Z9O1TMXVnF — Belgium UN New York (@BelgiumUN) June 14, 2024

تهديدات للجنائية الدولية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت عن مضمون رسالة تهديد وجهها 12 نائبًا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وجاء في مضمون الرسالة أنه “إذا ما ألحقتَ أي ضرر بإسرائيل من قبيل إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار، فستفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية ضدك وضد المحكمة”.

كما أقرّ مجلس النواب الأمريكي تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة.

ومن غير المتوقع أن يصبح هذا الإجراء قانونا، لكنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونغرس وسط انتقادات دولية لحملتها في قطاع غزة. كما انتقد البيت الأبيض، في أوقات سابقة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال، بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأصدرت الجنائية الدولية، في وقت سابق تحذيرًا إلى “الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام” منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل “هجومًا على إدارة العدالة”.

تعلم المزيد عن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ⬅️ https://t.co/M5EvhVgVDt pic.twitter.com/d178cV7Mtv — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 14, 2024

انهيار مفاوضات مجلس الشيوخ

وقبل أيام، ذكر موقع أكسيوس أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن المحادثات في المجلس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول فرض عقوبات على الجنائية الدولية قد توقفت.

وكان مجلس النواب الأمريكي بزعامة الجمهوريين قد أقرّ تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقها في ادعاءات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المدنيين خلال العدوان على غزة.