تقرير أممي: أكثر من 50 ألف طفل في غزة يحتاجون لعلاج سوء التغذية الحاد

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، أن “أكثر من 50 ألف طفل في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد”.

وقالت الوكالة الأممية -في منشور على حسابها عبر منصة إكس- إنه “مع استمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية، لا يزال سكان غزة يواجهون مستويات بائسة من الجوع”.

وأضافت أن “أكثر من 50 ألف طفل يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد”.

With continued restrictions to humanitarian access, people in #Gaza continue to face desperate levels of hunger. Over 50,000 children require treatment for acute malnutrition @UNRWA teams work tirelessly to reach families with aid but the situation is catastrophic. #CeasefireNow pic.twitter.com/FwmsjrqmRW

وشددت الأونروا على أن “فرقها تعمل بلا كلل للوصول إلى العائلات بالمساعدات، إلا أن الوضع كارثي”.

في السياق، قال جيمس إلدر -متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)- إنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في “رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي”.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول أن “الوضع بغزة يزداد سوءا للأطفال يوما بعد يوم، وسط اشتداد الحر وتكدس العائلات في خيام فوق الرمال”.

وبشأن تداعيات النزوح القسري بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قال المسؤول الأممي إن “هناك 3 آلاف طفل كنا نقدم لهم مساعدات غذائية طارئة والآن لا نعلم مكانهم”.

وأوضح أنه “مع استمرار القيود على إدخال المساعدات، بعد ما يزيد عن 250 يوما من الحرب على غزة، يواجه أهالي غزة صعوبات بالغة في الحصول على الطعام لأطفالهم”.

Hospitals in ruin, restrictions on humanitarian access and scarce medical supplies and fuel across #Gaza are pushing the health situation beyond crisis level.@UNRWA health staff continues to support families but less than 1/3 of our health centres are operational.#CeasefireNow pic.twitter.com/62vzL1dxEF

— UNRWA (@UNRWA) June 15, 2024