قادة أمريكيون: الحملة ضد الحوثيين “أكثر معركة بحرية كثافة” منذ الحرب العالمية الثانية

اعتبر قادة وخبراء في البحرية الأمريكية، أن الحملة ضد الحوثيين في اليمن، أكثر معركة بحرية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وفي حديثه من متن السفينة “يو إس إس لابون” إحدى مدمرات الصواريخ الموجهة التي تشارك الآن في الحملة، قال جون غامبريل مدير الأخبار في الوكالة، إن الحوثيين يشنون هجمات شبه يومية.

وتضامنًا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، بالصواريخ والمسيّرات.

وردًّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شنّ غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وبتوسيع هجماتها إلى ما يمر من تلك السفن بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس الجمعة أنه “دمر سبعة رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف سفن” في وقت يكثف فيه الحوثيون هجماتهم على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنها دمرت “سبعة رادارات تسمح للحوثيين باستهداف سفن وتعريض الملاحة التجارية للخطر” بحسب البيان.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الرادارات دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأنها قد دمرت أيضا زورقين وطائرة مسيّرة خلال تلك الفترة.

وتأتي الضربات الأمريكية وسط تصاعد في هجمات الحوثيين، حيث أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية، أنّ وحدة عسكرية أجلت طاقم سفينة شحن تسرّبت إليها المياه في البحر الأحمر بعد تعرّضها لهجوم من قبل الحوثيين.

وقالت الوكالة إنّ السفينة “توتور” التي أصيبت بزورق مسيّر الأربعاء “هُجرت وهي تنجرف” شرق الحديدة بغرب اليمن، المدينة التي تضم مرفأً رئيسيًّا ويسيطر عليها الحوثيون.

