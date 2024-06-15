سياسة|اليمن

قادة أمريكيون: الحملة ضد الحوثيين “أكثر معركة بحرية كثافة” منذ الحرب العالمية الثانية

هجمات شبه يومية

مقاتل حوثي على ظهر سفينة في البحر الأحمر (رويترز)
15/6/2024-|آخر تحديث: 15/6/202401:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اعتبر قادة وخبراء في البحرية الأمريكية، أن الحملة ضد الحوثيين في اليمن، أكثر معركة بحرية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن قادة وخبراء في البحرية الأمريكية لم تسمّهم، قولهم إن الحملة ضد الحوثيين أكثر معركة بحرية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية.

سفينة شحن غارقة قبالة سواحل اليمن بعد هجوم صاروخي من الحوثيين (الفرنسية)

“المعركة البحرية الأكثر كثافة”

وقالت الوكالة، التي زار صحفيون منها السفن الأمريكية المتموضعة قبالة اليمن، إن الحملة التي تقودها واشنطن ضد الحوثيين تحولت إلى المعركة البحرية الأكثر كثافة التي واجهتها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

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وفي حديثه من متن السفينة “يو إس إس لابون” إحدى مدمرات الصواريخ الموجهة التي تشارك الآن في الحملة، قال جون غامبريل مدير الأخبار في الوكالة، إن الحوثيين يشنون هجمات شبه يومية.

وتضامنًا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، بالصواريخ والمسيّرات.

وردًّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شنّ غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وبتوسيع هجماتها إلى ما يمر من تلك السفن بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.

“تدمير سبعة رادارات”

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الأمريكي مساء أمس الجمعة أنه “دمر سبعة رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف سفن” في وقت يكثف فيه الحوثيون هجماتهم على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنها دمرت “سبعة رادارات تسمح للحوثيين باستهداف سفن وتعريض الملاحة التجارية للخطر” بحسب البيان.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الرادارات دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأنها قد دمرت أيضا زورقين وطائرة مسيّرة خلال تلك الفترة.

وتأتي الضربات الأمريكية وسط تصاعد في هجمات الحوثيين، حيث أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية، أنّ وحدة عسكرية أجلت طاقم سفينة شحن تسرّبت إليها المياه في البحر الأحمر بعد تعرّضها لهجوم من قبل الحوثيين.

وقالت الوكالة إنّ السفينة “توتور” التي أصيبت بزورق مسيّر الأربعاء “هُجرت وهي تنجرف” شرق الحديدة بغرب اليمن، المدينة التي تضم مرفأً رئيسيًّا ويسيطر عليها الحوثيون.

وتتكرّر الهجمات التي يشنّها الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني، على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقولون إنّهم ينفّذون هذه الهجمات تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة.

وتبنّى الحوثيون الهجوم على السفينة الذي وقع الأربعاء، مؤكدين أنّهم استخدموا في تنفيذه “زورقًا مسيّرًا ومسيّرات جوية وصواريخ بالستية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات