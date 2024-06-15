رامابوزا يفوز برئاسة جنوب إفريقيا وسط توافق على حكومة ائتلافية

انتخب نواب جنوب إفريقيا مساء الجمعة سيريل رامابوزا (71 عاماً) رئيساً للجمهورية لولاية ثانية بأغلبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب.

وقال القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب “أُعلن فخامة سيريل رامابوزا رئيساً منتخباً حسب الأصول” بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب “إي إف إف” اليساري جوليوس ماليما الذي حصل على 44 صوتاً.

واجتمع برلمان جنوب إفريقيا المنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية مايو/أيار الجمعة لانتخاب رئيس للدولة قبل تشكيل حكومة ائتلافية أولى من نوعها “تتمحور حول الوسط” بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة.

وفي جنوب إفريقيا يُنتخب رئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان في اقتراع سرّي. وبعد انتخابه يعيّن الرئيس وزراء حكومته.

وكان متوقعا أن يعيد البرلمان انتخاب رامابوزا رغم أنّ حزبه “المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم منذ ثلاثين سنة خسر الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

ولا يزال المؤتمر الوطني الإفريقي يمسك بالغالبية بحصوله على 159 مقعدا من أصل 400 في البرلمان.

وأعلن التحالف الديموقراطي (يمين وسط) الذي فاز بـ87 مقعدا، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مع المؤتمر الوطني الإفريقي.

ويضم الائتلاف الجديد الأحزاب التالية “التحالف الديموقراطي” (يمين وسط)، وحزب الزولو القومي إنكاثا، والحركة الديموقراطية المتّحدة (يسار وسط)، وحزب “إف إف بلاس” للقوميين البيض.