“سنحرق الغلاف”.. شهداء الأقصى تتوعد الاحتلال في يوم عرفة “عيدنا يوم نصرنا” (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى في فلسطين، السبت، تسجيلا مصورا بعنوان “عيدنا يوم نصرنا”، أظهرت فيه استعداداتها خلال معركة طوفان الأقصى.

ويظهر في التسجيل المنشور في يوم عرفة، عناصر من المقاومة الفلسطينية وهم يكبرون تكبير العيد ويحملون بأيديهم القذائف استعدادا لاستهداف قوات الاحتلال في غزة والمناطق المحيطة بالقطاع.

“سنحرق الغلاف”

كما ظهر أحد المقاومين وهو يمسك بآلة قنص ويتوعد الاحتلال.

وفي الصور التي يبدو أنه تم التقاط بعضها داخل نفق، تظهر عبارات مكتوبة على الجدران مثل “هذا غرسكم وامتداد بأس سيوفكم”، و”لهيب الثورة لم ولن يخمد”، و”إننا أطول نفسا”، و”سنحرق الغلاف بإذن الله”، في إشارة إلى مستوطنات غلاف غزة.

رسالة إلى الحجيج

وفي وقت سابق دعا المتحدث العسكري باسم كتائب شهداء الأقصى، السبت، حجاج بيت الله الحرام إلى أن “يتذكروا إخوانهم في فلسطين عامةً وفي قطاع غزة خاصةً بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج”.

وحثتهم في بيان أن يستحضروا “الشعب الفلسطيني الصامد المرابط ومقاتليه الميامين في هذه الأوقات العظيمة المباركة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح؛ مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

بدورها تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية قتالا ضاريا بشكل شبه يومي، وتوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال، عبر القنص واستهداف تجمعات الجنود.