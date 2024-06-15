على نغم الغيتار وبين الركام.. طالبة طب غزية تبعث برسالة إلى العالم (فيديو)

على أنقاض المنازل المهدمة، جلست رهف فادي الطالبة في كلية الطب بجامعة الأزهر الشريف بغزة، لتعزف بالغيتار أغانيها المفضلة، وتستذكر ذكريات النزوح من الشمال إلى الجنوب برفقة عائلتها.

وقالت رهف إنها نزحت في الأسبوع الأول من الحرب بسبب كثرة الأحزمة النارية والقصف المستمر.

فقدت آلاتي ومعها ذكرياتي

وأضافت “للأسف فقدتُ منزلي وآلاتي الموسيقية التي كنت أعزف عليها، ومعها ذكرياتي وألعاب طفولتي التي كانت بالمنزل، لذلك اضطررت لاستعارة غيتار صديق والدي”.

ولفتت رهف الشغوفة بالموسيقى إلى أن الغناء والعزف على الغيتار هما وسيلتها المثلى لإيصال رسالتها إلى العالم، وتساءلت “متى سيتحرك العالم للدفاع عنا؟ هل يسمعون أصواتنا أم لا؟ تحركوا حتى نتمكن من تغيير الواقع الذي نعيشه”.

“نحب الحياة”

وفي رسالة موجهة إلى العالم، قالت طالبة الطب “أريد أن أقول للعالم الذي يظن أننا نحب الموت أو نحب الوضع الذي نعيش فيه، إن هذا الاعتقاد خاطئ، نحن نحب الحياة، وأطفالنا يحبون اللعب ويتمنون السلام”.

وعبرت رهف عن أمنيتها أن تصبح طبيبة لكي تساعد أهلها في غزة، وقالت “كنت أدرس الطب في شمال غزة والآن أنا هنا بالجنوب ولا أستطيع استكمال دراستي”.