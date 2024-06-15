على وقع تكبيرات العيد.. مقاتلو سرايا القدس يصنعون الصواريخ خلال معركة طوفان الأقصى (فيديو)

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”- مقطعا مصورا لمقاتليها وهم يصنّعون الصواريخ خلال عملية طوفان الأقصى، بينما كانت تكبيرات العيد تتردّد في الخلفية.

ويظهر في المقطع عمليات تصنيع الصواريخ وتظهر لافتة مكتوب عليها “معركة طوفان الأقصى”.

ونشرت سرايا القدس، في وقت سابق اليوم السبت، مقطعا مصورا لقنص جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم”، جنوب غرب مدينة غزة.

وأعلنت السرايا خلال بيانات منفصلة، خلال اليوم السبت، عن العمليات التالية:

استهداف دبابة من نوع “ميركافا 4” بقذيفة (آر بي جي) في الحي السعودي غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

إسقاط مسيرة من نوع “كواد كابتر” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، والسيطرة عليها.

قصف تموضع لجنود الاحتلال في محيط مسجد سعد شرق حي الزيتون، بمدينة غزة، بقذائف الهاون النظامي عيار 60ملم.

بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.. قصف موقع “كيسوفيم” العسكري برشقة صاروخية بصواريخ (107) النظامي.

بالاشتراك مع كتائب القسام.. قصف موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية.

ونشرت سرايا القدس، في وقت سابق السبت، مقطعا مصورا يتضمن مشاهد من حياة الأسير “إلعاد كتسير” خلال أسره قبل أن يموت نتيجة قصف قوات الاحتلال.