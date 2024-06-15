لحظة قنص جندي إسرائيلي في محور “نتساريم” شمالي قطاع غزة (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وبثت سرايا القدس، اليوم السبت، مشاهد قالت إنها لعملية قنص جندي إسرائيلي في محور التقدم “نيتساريم” جنوب غرب مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد 3 من جنود الاحتلال بينما كانوا يركضون، قبل أن يستهدف مقاتل من سرايا القدس أحد الجنود ويقنصه.

ولا تزال فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم مرور أكثر من 250 يومًا من العدوان الإسرائيلي المدمر، تقوم بالتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة.