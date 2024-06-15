لحظة قنص جندي إسرائيلي في محور “نتساريم” شمالي قطاع غزة (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وبثت سرايا القدس، اليوم السبت، مشاهد قالت إنها لعملية قنص جندي إسرائيلي في محور التقدم نيتساريم جنوب غرب مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد 3 من جنود الاحتلال وهم يركضون، قبل أن يستهدف مقاتل من سرايا القدس أحد الجنود ويقنصه.

ولا تزال فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم أكثر من 250 يومًا من العدوان الإسرائيلي المدمر، تتصدّى لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة.