متى تنتهي عملية رفح؟ هيئة البث الرسمية تنشر تقديرات مسؤولين إسرائيليين

قدَّر مسؤولون أمنيون في إسرائيل أن العملية العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، ستنتهي في غضون أسبوعين تقريبًا.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الجمعة، عن هؤلاء المسؤولين الأمنيين، قولهم إنهم يقدرون أن “الأمر سيستغرق أسبوعين، أو بضعة أسابيع في أسوأ الأحوال، حتى تنتهي العملية في رفح”.

ولفتت الهيئة بحسب المسؤولين، إلى أنه “في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل إنهاء العملية العسكرية في رفح، سيكون على المستوى السياسي أن يقرر بشأن الخطوات التالية هناك”.

ووفقًا للمسؤولين، فإنّ الحرب في قطاع غزة على مشارف نهاية المرحلة الثانية، مؤكدين أن “وجود أسرى في غزة وغياب بديل لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس يحول نجاح المرحلة (ب) من عمليتنا إلى فشل”.

وبحسب الهيئة، قال المسؤولون إن “إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على ممر نتساريم (يفصل شمال غزة عن جنوبها) ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح (بين قطاع غزة ومصر) حتى عندما ينهي الجيش الإسرائيلي نشاطه في قطاع غزة”.

“بحاجة إلى صفقة مع حماس”

ووفقا لتلك المصادر، فإن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل “بحاجة إلى صفقة مع حماس حتى يوقف حزب الله الهجوم شمالًا”.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت القناة الـ12 الخاصة أن الجيش الإسرائيلي أوصى بإنهاء العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة “في أقرب وقت” وإطلاق عملية أخرى على حدود لبنان.

وفي 7 مايو/أيار الماضي، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر بعد عملية عسكرية تجاهلت كل النداءات الدولية.

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري، أكمل الجيش الإسرائيلي، سيطرته على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر ليعزل بذلك القطاع بشكل كامل عن الأراضي المصرية.