إسرائيل تستعد لقرارات المحكمة الجنائية الدولية والجيش يقدم توصيات لتقليل الأضرار

تتأهب إسرائيل لمواجهة عاصفة دولية، إذ من المتوقع أن تصدر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي خلال 10 أيام أحكامًا بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تشمل إصدار مذكرات اعتقال بحقهما.

ودعت الأحكام المتوقعة للمحكمة الجنائية، الجيش الإسرائيلي إلى تقديم سلسلة من التوصيات للمستوى السياسي، لتقليل الأضرار الدولية المحتملة.

وتشمل التوصيات، ووفقًا للقناة “13” الإسرائيلية، فتح معابر إنسانية إضافية تسمح بوصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة، وتحسين الوضع الصحي من خلال إزالة النفايات، وإنشاء مستشفيات إضافية لمواطني القطاع.

ويقدم الجيش توصياته في ظل ضغوط دولية متزايدة، ومطالبات بتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

وفي مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وقال المدعي العام للجنائية الدولية في بيان إن المحكمة “لديها أدلة على أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في فلسطين”.