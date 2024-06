البحرية الأمريكية تنقذ طاقم ناقلة بضائع هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر

قالت القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، الأحد، إنها أنقذت طاقم ناقلة البضائع “توتور” المملوكة لشركة يونانية، وترفع علم ليبيريا بعد أن استهدفتها جماعة أنصار الله (الحوثي) في 12 يونيو/حزيران في البحر الأحمر.

وقالت البحرية الأمريكية إن البحارة التابعين لحاملة الطائرات “دوايت دي أيزنهاور” قاموا بنقل الطاقم جوًا السبت، مضيفة أن بحارًا مدنيًا ما زال مفقودًا.

وتسبب الهجوم، الذي وقع بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، في تسرب كبير للمياه وأضرار في غرفة المحرك مما جعل الناقلة “توتور” غير قادرة على الإبحار.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إنه تم إجلاء طاقم السفينة التي تنجرف في البحر الأحمر.

Safety of life at sea is a sacred obligation for all mariners. The IKE Carrier Strike Group lived that ethos June 15, helping the crew of MV Tutor after they were attacked by Iranian-backed Houthis in the Red Sea. @TheCVN69 #MightyIKE

Read more⬇️https://t.co/hyU5gJoX9f pic.twitter.com/gqc6n5cJyb

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) June 16, 2024