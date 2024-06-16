الكشف عن نتائج التحقيق الأوّلي في تفجير ناقلة “نمر” المدرعة في رفح

كشفت هيئة البث الإسرائيلية نتائج التحقيق الأولي للجيش بخصوص تفجير ناقلة الجند المدرعة “نمر”، أمس السبت، في مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل 8 عسكريين.

وخلص تحقيق الجيش إلى أن ناقلة الجنود المدرعة استهدفت بصاروخ مضاد للدروع اخترق مقصورة المتفجرات والألغام، مما نتج عنه انفجارات متتالية حالت دون نجاة الطاقم داخل الناقلة.

وأضاف أن المدرعة مزودة بمنظومة حماية، لكنها لم تعمل بسبب إطلاق الصاروخ من مسافة قريبة.

ونقلت هيئة البث عن التحقيق أن قوات الجيش عثرت أثناء عمليات البحث في منطقة العملية، بالقرب من حي تل السلطان شمال غرب رفح، على جثة عليها قذيفة صاروخية مضادة للدروع.

وذكرت أن الجيش يشتبه في أن الجثة تعود لمنفّذ العملية، مضيفة أنه يبدو قد أصيب بسبب انفجار ناقلة الجنود المدرعة.

وعرضت قناة الجزيرة، يوم الأحد، مشاهد حصرية لسحب جيش الاحتلال ناقلة الجند المدرعة التي تم تفجيرها، أمس السبت.

ويظهر في المقطع جرافتان عسكريتان تجر الثانية منها ناقلة الجند المدرعة، فيما تمر إلى جوار القافلة عربة عسكرية.

من جهة أخرى، ذكر مراسل “القناة 14” أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش يارون فينكلمان حذّر قبل يوم واحد من العملية من الضباب أثناء الليل، وفي ساعات الصباح المبكر.

وأضاف أنه يتم التحقيق حاليًا في سبب تحرك القافلة الساعة الخامسة صباحًا في ظل وجود الضباب، ولم تنتظر حتى تكون الرؤية جيدة.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس السبت، مقتل 11 عسكريًا منهم 8 بعد تفجير ناقلة الجند المدرعة التي كانوا على متنها في تل السلطان غربي رفح.

وقبل بيان الجيش الإسرائيلي، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تنفيذ كمين مركب في رفح تم خلاله استهداف جرافة عسكرية في البداية ثم استهداف ناقلة الجند المدرعة بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع مما أوقع القوة بين قتيل وجريح.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 12 جنديًا وضابطًا منذ صباح السبت خلال المعارك في شمالي قطاع غزة وجنوبيه.