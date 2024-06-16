بصواريخ ومسيّرات.. الحوثيون يستهدفون مدمرة أمريكية وسفينتين (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي بصواريخ بالستية وبحرية، وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز: “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوة الصاروخية والبحرية (للجماعة) عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر”.

وأوضح أن العملية الأولى “استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية”.

بينما استهدفت العملية الثانية “سفينة القبطان باريس، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها (لم يذكرها) قرار (الجماعة) حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

كما نفّذت قوات الجماعة، وفق سريع “عملية عسكرية ثالثة استهدفت السفينة هابي كوندور، في بحر العرب بعدد من الطائرات المسيّرة إثر انتهاك الشركة المالكة لها (لم يحددها) قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وفي حين أشار إلى أن “العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح”، أكد المتحدث العسكري للحوثي استمرار قواتهم “في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وحتى الآن، لم يصدر عن السلطات الأمريكية تعليق على بيان الحوثي.

و”تضامنًا مع غزة” التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردًا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.