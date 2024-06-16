بينهم 6 أطفال.. 9 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة (فيديو)

استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 6 أطفال، وأصيب 11 إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، اليوم الأحد.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظات وداع مؤثرة من الأهالي لذويهم الذي استشهدوا.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إنه تم استخراج 9 شهداء و11 مصابًا بعد استهداف منزلين لعائلة الخطيب وعائلة النجار في مخيم البريج، بالمحافظة الوسطى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قصف منزل لعائلة الخطيب أدى لاستشهاد 7 أشخاص، فيما تسبب قصف منزل عائلة النجار باستشهاد شخصين.

وذكرت الوكالة أن شخصًا استشهد بقصف للاحتلال استهدف منطقة المواصي، شمال رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني ثان وأصيب آخرون بقصف استهدف تجمعًا للأهالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت أن طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصفت مباني سكنية في منطقة المغراقة وسط القطاع.

واستشهد أكثر من 37 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 85 ألفًا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، نتيجة للحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.