صور حصرية للجزيرة لسحب ناقلة الجند الإسرائيلية التي فجرتها المقاومة في رفح (فيديو)

عرضت قناة الجزيرة، اليوم الأحد، مشاهد حصرية لسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي ناقلة الجند المدرعة التي فجرتها المقاومة الفلسطينية، أمس السبت، في رفح مما أسفر عن مقتل 8 من طاقمها.

ويظهر في المقطع جرافتان عسكريتان تجر الثانية منها ناقلة الجند المدرعة، فيما تمر إلى جوار القافلة عربة عسكرية.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس السبت، مقتل 11 عسكريًا منهم 8 بعد تفجير ناقلة الجند المدرعة التي كانوا بها في تل السلطان غربي رفح.

وقبل بيان الجيش الإسرائيلي، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تنفيذ كمين مركب في رفح تم خلاله استهداف جرافة عسكرية في البداية، ثم استهداف ناقلة الجند المدرعة مما أوقع القوة بين قتيل وجريح.

صور حصرية للجزيرة تُظهِر سحب الجيش الإسرائيلي ناقلة جند تم تفجيرها أمس في #رفح وقتـ ـل 8 من طاقمها#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/gdprpcdLru — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، وفاة عدد من جنوده مما يرفع عدد قتلاه المعلن عنهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 660 عسكريًا، بينهم 308 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات الرسمية إلى إصابة 3835 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب، بينهم 1936 بالمعارك البرية.