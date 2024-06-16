“موعدنا رحاب القدس”.. رسالة كتائب القسام بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، مقطعا مصورا للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وتضمن المقطع، الذي نشر مساء السبت، مشاهد لمقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام بأسلحتهم خلال معركة طوفان الأقصى وخلال استهدافهم لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في المقطع: “موعدنا رحاب القدس.. فاتحين.. مهللين.. مكبرين”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ كمين مركب ضد جرافة عسكرية وناقلة جند مدرعة تابعتين للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل السلطان، غربي مدينة رفح، مما أسفر عن إيقاع عدد كبير من القتلى بين جنود الاحتلال.

وبعدها بساعات، أقر جيش الاحتلال بمقتل 8 عسكريين، بينهم ضابط برتبة نقيب، كانوا في ناقلة الجند المدرعة.

كما أعلنت كتائب القسام قصف قوات الاحتلال المتمركزة جنوب حي تل السلطان بقذائف الهاون.

ونشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لاستهداف جنود الاحتلال وتصدي وسائط الدفاع الجوي لطائرة مروحية في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت كتائب القسام تفجير حقل ألغام أعد مسبقًا على مفترق النابلسي، جنوب غرب مدينة غزة، في قوة مدرعة تابعة للاحتلال وإيقاع القوة بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أنه تم رصد هبوط مروحيات تابعة للاحتلال لإخلاء قتلاه وجرحاه.

ونشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لاستهداف مقر قيادة الاحتلال والقوات المتموضعة في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأعلنت كتائب القسام عن قصف موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.