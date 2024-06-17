أحد المقاتلين وجّه رسالة إلى نتنياهو.. سرايا القدس تقصف آليات الاحتلال في رفح (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد جديدة لتصدي مقاتليها لآليات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت السرايا إن المشاهد التي نشرتها اليوم الاثنين هي لقصف مقاتليها جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محاور التقدم بمدينة رفح عبر “حمم الهاون”.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي الحركة بينما كان مسترخيًا يحتسي الشاي قبل أن يبدأ بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويبدأ بإطلاق قذائف الهاون.

وقال “نتنياهو الجبان، نحن شباب رفح هنا في الميدان، ثابتين وصامدين، وهنلقنك درس لا تنساه أبدًا”.

وبينت المشاهد إطلاق السرايا قذائف الهاون من 4 أماكن متفرقة باتجاه الآليات في رفح.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، رغم مرور 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي المدمر علي قطاع غزة، التصدي لقوات الاحتلال وآلياته المتوغلة في أي محاور، سواء في شمالي القطاع أو جنوبه.