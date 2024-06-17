إسرائيل تعلن ارتفاع صادراتها من الأسلحة إلى رقم قياسي في 2023

قال بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الصادرات من الأسلحة ارتفعت خلال عام 2023 إلى 13.073 مليار دولار.

وذكر مسؤولون في الوزارة أن قيمة الصادرات تعد “رقما قياسيا” مقارنة بعام 2022 عندما بلغت قيمتها 12.5 مليار دولار، كما أن صادرات عام 2023 تمثل مثليّ ما كانت عليه قبل خمس سنوات.

صادرات الأسلحة

وأوضح البيان أن منظومات الصواريخ والدفاع الجوي شكلت نحو 36% من الصادرات، ارتفاعًا من 19% في عام 2022.

وفيما حققت الصادرات من الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية وأبراج إطلاق النار ومنصات الإطلاق بنحو 11% لكل منها، ثم الطائرات وإلكترونيات الطيران 9%.

وأضاف البيان أن الذخيرة والأسلحة شكلت 8% من الصادرات، والمراقبة والإلكترونيات والمركبات وناقلات الجنود المدرعة 5% لكل منها، ثم الأنظمة السيبرانية والاستخبارات والمعلومات 4%، والطائرات بدون طيار 4%، وأنظمة الاتصالات 4%، وصناعات الأقمار الاصطناعية والأنظمة الفضائية 2%، ثم الأنظمة والمنصات البحرية 1%.

المناطق المستهدفة

وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مقدمة المناطق التي اشترت أسلحة إسرائيلية بنسبة 48%، تليها أوروبا بنسبة 35%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 9%، وأمريكا اللاتينية 4%، ثم إفريقيا 1%.

وذكر البيان أن صادرات الأسلحة إلى كل من الإمارات والبحرين بلغت 3%.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن صادرات الأسلحة تمثل أولوية رئيسية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الأمنية الاستراتيجية في شتى أنحاء العالم ودخول أسواق جديدة.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت “بينما تركز صناعاتنا في المقام الأول على إمداد المؤسسة الدفاعية بالقدرات اللازمة لدعم قواتنا والدفاع عن مواطنينا، فإنها تواصل أيضا تعزيز مجالات التعاون والتصدير إلى الشركاء الدوليين”.