بطريقة مبتكرة.. فتاة إسرائيلية تطالب حكومتها بصفقة تبادل للأسرى (فيديو)

استدلت فتاة من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بطريقة مبتكرة على ضرورة أن تقوم إسرائيل بصفقة تبادل من أجل إعادة الأسرى بدلًا من استمرار الحرب على القطاع.

وفي لقاء تلفزيوني، قامت الفتاة بوضع 7 كرات صغيرة على الطاولة، وقالت إن هذا هو العدد الذي تمكن الجيش الإسرائيلي من إعادته عن طريق العملية العسكرية، متسائلة “هل تريدون أن تروا كم تمكنوا من إعادتهم من خلال الصفقة؟”.

ثم قامت بسكب دلو كبير مليء بالكرات الصغيرة، وقالت “110 شخص تمكنوا من إعادتهم بالصفقة، وأنا أطالب كل من يسمعني، فقط الصفقة ستعيد جميع الرهائن إلى المنزل، العمليات العسكرية يمكنها أن تعيد شخصًا واحدًا أو اثنين”.

بطريقة غير تقليدية.. شابة من عائلات الأسرى الإسرائيليين تدلل على أن صفقة التبادل هي الحل الوحيد لإعادة الأسرى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3DensxGHmB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 17, 2024

وأكدت الفتاة أن العدد الذي عاد من خلال العملية العسكرية “ليس كافيًا لنا، نحن نريد أن يعود الجميع إلى منازلهم، لقد سئمنا من المخاطرة بحياة مقاتلينا وحياة الرهائن، فقط الصفقة يمكن أن تعيد الجميع إلى المنزل بأمان، وفقط الصفقة يمكنها أن تشعرنا بالأمان والثقة بحكومتنا”.

وصباح اليوم الاثنين، أغلق متظاهرون إسرائيليون طرقًا رئيسية في تل أبيب ومحيطها ومدن أخرى بإسرائيل، وذلك في إطار الاحتجاجات المطالبة بتنحي الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومطالبين بعقد صفقة لتبادل الأسرى.

وفي 8 من يونيو/حزيران، احتفت إسرائيل بإعادة 4 أسرى من غزة في عملية عسكرية راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيًّا، بينما أعلنت حركة حماس مقتل 3 أسرى آخرين خلال العملية نفسها، من بينهم شخص يحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.

وبعد هدنة مؤقتة أسفرت عن تبادل أسرى لدى المقاومة الفلسطينية بأسرى إسرائيليين كانوا محتجزين بقطاع غزة أواخر العام الماضي، لا تزال التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 120 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، بينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أكثر من 70 أسيرًا إسرائيليًّا في غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.