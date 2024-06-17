تكبيرات العيد من مقاتلي سرايا القدس داخل عُقد قتالية (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين“، مقطعًا مصورًا لمقاتليها داخل عقد قتالية في قطاع غزة، ينشدون تكبيرات العيد وهم بكامل أسلحتهم.

ويظهر في المقطع، الذي نشرته سرايا القدس، مساء الأحد، مقاتلون من السرايا وهم داخل عقدهم القتالية ويجهزون أسلحتهم، أو يتنقلون بين محاور القتال.

وأكد أحد مقاتلي سرايا القدس في المقطع أنهم “ما زالوا في الميدان يواصلون الليل بالنهار، يدكون مضاجع العدو بكل ما أوتوا من قوة وعزم ويقين”.

ووجّه المتحدث التهنئة لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، قبل أن ينهمك مع مقاتلي سرايا القدس في ترديد تكبيرات العيد، وهم بكامل أسلحتهم وعتادهم.