حكومة غزة: الاحتلال يدمر صالات معبر رفح المخصصة للخروج من القطاع

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي صالات معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال المكتب في بيان إن الاحتلال “دمر صالات معبر رفح التي كان السكان يستخدمونها للخروج من القطاع”، معتبرًا ذلك جزءًا من سلسلة “الجرائم” التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ شن العدوان على غزة قبل أكثر من 8 أشهر.

وأضاف المكتب في البيان أن الوضع الإنساني في شمالي قطاع غزة أصبح مأساويًّا بشكل متزايد، نتيجة النقص الحاد في الغذاء والأدوية.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من 16 ألف طفل قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المستمر على القطاع.

كما وصف المكتب الحديث عن وقف تكتيكي للحرب بأنه “أكذوبة إسرائيلية” تهدف إلى تضليل الرأي العام، مشيرًا إلى استمرار العمليات العسكرية والهجمات على القطاع.

ودعا مكتب الإعلام الحكومي مجددًا إلى فتح معبر رفح لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، خاصة في المناطق الشمالية من القطاع التي تعاني بشكل كبير تداعيات الحرب.

ودهمت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، في مايو/أيار الماضي، معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وبث جيش الاحتلال مقاطع مصورة لدبابات وآليات عسكرية ترفع العلم الإسرائيلي وتجوب ساحات معبر رفح، في مشهد غير مسبوق منذ الانسحاب الإسرائيلي من المعبر ومستوطنات قطاع غزة في عام 2005.

ورغم التنديد والمطالبات الدولية والأممية بالانسحاب من الجزء الذي توغلت فيه إسرائيل شرقي مدينة رفح المكتظة بالنازحين، فلا تزال قوات الاحتلال تسيطر على المعبر.