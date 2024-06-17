خروف نجا من قصف إسرائيلي يُدخل بهجة العيد على الأهالي شرق خان يونس (فيديو)

كان خروف عائلة أبو دقة الناجي الوحيد وسط قطيع من 14 خروفًا قتلهم قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وظل الخروف حيًّا لأشهر عدة حتى يكون سببًا لإدخال الفرحة على عائلة أبو دقة وعدد من الأطفال والعائلات، بعد أن كان الأضحية الوحيدة في حي بمحيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، خاصة مع ندرة الأضاحي وارتفاع أسعارها في غزة على وقع الحرب المدمرة.

أسماء أبو دقة شعرت بالحظ والامتنان لتمكنها من ذبح خروف خلال هذا العيد بكل ما يحيطهم من تفاصيل مؤلمة، ولعل أكثر ما جعلها تشعر بالسعادة الحقيقية هي البسمة التي أدخلتها على قلوب أطفال الحي الذين كانوا مبتهجين بوجود أضحية لهذا العام، وكأنها معجزة لجبر خواطرهم والمسح على قلوبهم.

وقالت أسماء للجزيرة مباشر “أشعر بالفرحة والحزن في آن واحد، الفرحة لأنني استطعت رسم السعادة على وجوه النازحين الذين حُرموا من الطعام، والحزن على حال بلادنا وحجم الدمار الذي نعيشه”.

وعن طرافة موضوع الأضحية، أكدت أسماء أنها (الأضحية) كانت الناجية الوحيدة من بين 14 خروفًا اشترتهم في سياق مشروع فكرت فيه قبل الحرب، مضيفة “عندما نجا هذا الخروف من القصف، قررت أنه إذا بقي حتى العيد سأذبحه كأضحية، لقد نزحنا عدة مرات، وكان علينا نقله إلى مناطق أكثر أمانًا معنا، الخروف أصبح نازحًا معنا، ولم يسلم من الحرب والنزوح حاله حال البشر”.

من جانبه، أكد السيد محمد -زوج أسماء- أنه سيوزع لحم الأضحية كله لوجه الله تعالى، بدءًا بالأرامل واليتامى والمصابين، وأنه سعيد لأنه أسهم في إدخال السعادة على قلوب أثقلتها الحرب بالأحزان والآلام.

وقال للجزيرة مباشر “رغم أنف الاحتلال الذي يحاول إبادتنا واستهدافنا أينما كنا، نحن سنسعد ونُسعد من حولنا في هذا العيد عبر هذه الأضحية، ولن ندعهم يكسروا إرادتنا”.

من جانبها، أكدت ليان ابنة أسماء ومحمد أنها رغم فرحتها بذبح أضحية العيد فإنها فرحة غير مكتملة، مؤكدة “أنا حزينة جدًّا على ما أشاهده من قتل الأطفال على يد الاحتلال الإسرائيلي، حرمونا من فرحة العيد السعيد، نحن الأطفال، ما ذنبنا؟ يكفي، نريد أن تنتهي هذه الحرب”.